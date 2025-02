Justiça concede liminar e suspende venda de clube mineiro a agente de Vini Jr

A venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Athletic ainda não está concretizada. A Tiberis Holding, sócia minoritária do projeto, acionou judicialmente a F&P Festão Esportiva, questionando a legalidade da venda das ações.

O juiz da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, Eduardo Palma Pellegrinelli, suspendeu os efeitos da venda das ações da F&P Gestão Esportiva para Thássilo Soares, empresário do atacante Vini Jr, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.