Jogadores de Flamengo e Botafogo sofrem punições por briga em clássico

Barboza, Cleiton e Alex Telles são suspensos, enquanto Gerson e árbitros, principal e do VAR, são absolvidos pela Procuradoria do TJD-RJ

Depois das cenas lamentáveis após o clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, os jogadores sofreram as consequências. O zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles, do Alvinegro, e o zagueiro Cleiton e o volante Gerson, foram julgados, na tarde desta quarta-feira (19), pela Procuradoria do TJD-RJ. O quarteto, afinal, esteve envolvido no tumulto entre jogadores de ambos os times na partida do dia 12 de fevereiro.

Quem recebeu a maior pena foi Cleiton, com quatro jogos, que só volta em uma eventual final do Carioca. Ele, afinal, deu um soco no zagueiro Alexsander Baborza, do Botafogo. Gerson, por sua vez, não teve qualquer punição. A dupla do Botafogo, entretanto, vai pegar um gancho de dois. Sendo assim, eles não podem enfrentar o Vasco, pela última rodada da Taça Guanabara.