Fluminense lança série de entrevistas com tricolores ilustres do Carnaval

Com a proximidade do Carnaval de 2025, o Fluminense, em parceria com a Superbet, anunciou uma série (Guerreiros no Samba) de entrevistas em seu canal. Assim, o clube visitou as 12 escolas de samba do Grupo Especial e conversou com tricolores que carregam a paixão pela folia e pelo Tricolor.

Nesse sentido, o primeiro episódio, que vai ao ar nesta quarta-feira (19), tem como convidado o intérprete Bruno Ribas, da Unidos de Padre Miguel. Em seguida, na quinta (20), será a vez da Unidos da Tijuca, com um bate-papo para lá de descontraído com o Mestre Casagrande.