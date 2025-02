Fluminense busca regularizar Otávio e Everaldo para duelo contra o Bangu

Reforços podem ser inscritos a tempo para o jogo com o Alvirrubro pela Taça Guanabara, enquanto Lavega já tem situação regularizada no Tricolor

O Fluminense terá pela frente um duelo decisivo com o Bangu pela última rodada da Taça Guanabara e pode ganhar três reforços no Maracanã. Assim, dois deles já estão no Rio de Janeiro e terão que ser regularizados para ficarem à disposição de Mano Menezes: Otávio e Everaldo. Lavega, por sua vez, chega em solo carioca nesta quarta-feira (19) depois de disputar o Sul-Americano sub-20 com o Uruguai.

Dessa forma, a dupla aguarda toda burocracia para os anúncios oficiais. Os nomes necessitam aparecer no BID da CBF até a próxima sexta-feira para que eles tenham condições de jogo. O atacante defendia as cores do Bahia e estufou a rede em três oportunidades neste início de temporada. Já o volante aparecia frequentemente entre os relacionados do Atlético-MG, do técnico Cuca.