Fluminense anuncia contratação de Otávio, ex-Atlético-MG

Volante chega para um contrato até o fim de 2027; ex-jogador do Galo já esteve no CT Carlos Castilho e passou por exames médicos

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (19) mais uma contratação para a temporada 2025. Trata-se do volante Otávio, do Atlético-MG. Segundo o próprio clube, o jogador já realizou exames médicos e assinou vínculo com o Tricolor.

Otávio, então, tem contrato até o fim de 2027 com sua nova equipe. O jogador de 30 anos chegou ao Galo em 2022 por empréstimo junto ao Bordeaux. Foi titular durante boa parte de sua passagem, somando 40 jogos em seu primeiro ano, além de 47 no segundo e 50 no terceiro. Em 2025, foram três partidas – todas saindo do banco. Assim, o jogador soma 140 aparições com a camisa do Galo mineiro.