Ferj confirma horários da última rodada da Taça Guanabara

Forte calor faz com que entidade mude os horários das partidas, que irão definir o campeão do torneio e os semifinalistas do Estadual / Crédito: Jogada 10

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Essa mudança, aliás, passa também por um acordo com as detentoras dos direitos de transmissão, que precisarão montar um esquema em relação a suas grades de programação. Confira, assim, as datas e os horários dos jogos da 11ª e última rodada do Carioca.

Dessa forma, os duelos que definirão o campeão da Taça Guanabara acontecem no mesmo horário, às 19h (de Brasília), no sábado. Isso porque Flamengo e Volta Redonda brigam pela taça e enfrentam Maricá e Boavista, respectivamente. Além disso, a definição das últimas vagas na semifinal do Estadual focaram para às 18h30 (de Brasília) do domingo. No momento, o Madureira soma 15 pontos, enquanto os rivais Vasco e Fluminense têm a mesma pontuação (14) e saldo de gols. HORÁRIOS ATUALIZADOS!

Como informado anteriormente, devido às fortes ondas de calor no Rio de Janeiro, esses são os novos horários da nossa última rodada de Taça Guanabara!#CariocaSuperbet25 pic.twitter.com/bcGSaNe1nH — Cariocão (@Cariocao) February 19, 2025