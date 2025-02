Ex-Atlético e Fluminense, Magno Alves abandona aposentadoria para jogar ao lado do filho

Magno Alves retorna ao futebol aos 49 anos em um clube da segunda divisão do Campeonato Cearense

O atacante Magno Alves anunciou sua aposentadoria em 2022, após anos de dedicação ao futebol. No entanto, para realizar um sonho, ele decidiu voltar aos campos profissionalmente por mais algum tempo.

Aos 49 anos, Magno retorna ao Atlético Cearense, clube da segunda divisão do Ceará, onde vestirá novamente a camisa do time. O contrato inicial é válido apenas para a disputa do Campeonato Estadual.