Corinthians recusa proposta do Zenit por Rodrigo Garro

O Zenit, aliás, demonstrou interesse em Garro em julho de 2024. Naquela ocasião, o clube russo russo chegou a oferecer cerca de 15 milhões de euros. Porém, as conversas não foram a frente. Agora, aos 27 anos, o argentino é titular indiscutível da equipe do técnico Ramón Díaz e também não tem desejo de se transferir para futebol russo.

O Corinthians recusou uma proposta para vender o meio-campista Rodrigo Garro ao Zenit, da Rússia. Os russos ofereceram 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões) pelo meio-campista argentino. No entanto, a diretoria entende que o jogador é uma das peças importantes no elenco. A informação inicial foi do canal do Telegram Mutko Provit.

Rodrigo Garro está no Parque São Jorge no início do ano passado por 7 milhões de dólares, equivalentes a quase R$ 30 milhões na cotação da época. O Timão, inclusive, sofreu condenação em primeira instância na Fifa, em processo movido pelo time argentino, por conta de atrasos nas parcelas no início de 2025.

Desde então, o ex-camisa 10 e agora número 8 atuou em 65 jogos, contribuindo com 13 gols e 15 assistências. Garro foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro de 2024 pela CBF e também do Bola de Prata. Além disso, ele terminou o ano como principal “garçom” da competição.

