CBF confirma estádio da estreia do Fluminense na Copa do Brasil

Tricolor enfrentará o Águia de Marabá (PA) no Mangueirão, em Belém (PA); cidade fica a 500 km da sede do time paraense

O Fluminense já sabe onde estreará na Copa do Brasil-2025. Será no Mangueirão, em Belém (PA), contra o Águia de Marabá (PA). A equipe paraense manda seus jogos no estádio Zinho Oliveira, mas o local não tem capacidade para partidas da competição.

Apesar do desejo do time mandante em atuar no Rosenão, em Parauapebas (a 100 km de Marabá), a CBF não autorizou a realização do duelo no estádio. Assim, a Confederação anunciou em seu site oficial, nesta quarta-feira (19), a decisão pelo estádio Mangueirão. O estádio fica a cerca de 500km de Marabá, casa do Águia.