Carille comenta vitória do Vasco sobre o União-MT

O técnico Fábio Carille falou sobre a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o União-MT, revelando ter pedido “calma” aos jogadores após passar o primeiro tempo zerado. Os gols da partida desta terça-feira (19) saíram apenas na etapa final, após o time receber algumas vaias da torcida.

“Um jogo que a gente teve que controlar bastante as ações, o emocional pelos últimos resultados. A gente começou o jogo bem, depois que tomamos um contra-ataque com 25, 30 minutos, a gente perdeu a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante, você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos, como também pode fazer nos últimos minutos. A gente sabia da força do contra-ataque do adversário e demos esse mole para que eles chegassem no gol com perigo. No intervalo foi isso que chamei mais atenção, para ter calma, sabedoria, rodar mais a bola com velocidade, infiltrar como a gente estava fazendo no início”, analisou.