Botafogo alega omissão de Vasco Matos sobre licenças durante negociação

Internamente, Alvinegro não gostou da posição do treinador sobre a ausência da licença PRO da Uefa, e negociação teve uma reviravolta / Crédito: Jogada 10

O Botafogo segue na busca por um treinador, porém não conseguiu concluir a negociação com Vasco Matos, que renovou contrato com o Santa Clara nesta quarta-feira (19). A transação se encaminhava para um final feliz, porém aconteceu um desacordo durante a madrugada. Internamente, há menções a uma omissão do profissional sobre suas licenças, de acordo com informações do portal “ge”. Diante disso, o português optou por permanecer na Europa e aceitou um novo vínculo com seu clube até 2027. John Textor, por sua vez, já havia formalizado que pagaria a multa rescisória de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,9 milhões) para contar com o treinador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, o Santa Clara entendeu que a saída do comandante no momento seria prejudicial para a equipe, que ocupa a 5ª colocação do Campeonato Português.

A licença mais alta de Vasco é a A da UEFA, um nível abaixo da UEFA Pro, que acaba sendo equivalente à Conmebol Pro. Em outras palavras, este é um pré-requisito da entidade sul-americana para que técnicos participem de seus torneios de clubes. Apesar de John Textor garantir que entraria em contato com a Conmebol em busca de uma “licença provisória”, o clube entendeu que a questão burocrática e a falta de franqueza do profissional complicaram de vez um possível acordo.