Alex Santana projeta estreia do Corinthians na Libertadores: ‘Vacilo pode ser fatal’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A Libertadores é uma competição muito dura. Na América do Sul, há um equilíbrio muito grande entre os clubes e todo mundo sabe as dificuldades do torneio, como viagens longas e desgastantes, climas complicados nos estádios, etc. Nós vamos começar a nossa trajetória nesta quarta e temos que tomar muito cuidado. Assim como nós, eles também querem passar de fase, e a gente precisa impor o nosso ritmo de jogo desde os primeiros minutos, sempre com muito respeito ao adversário”, disse Alex Santana, que prosseguiu.