Adversários na Champions e nos luxos! Quanto ganham e onde moram Ancelotti e Guardiola

Partida pela Champions

Assim, dois dos cinco técnicos mais bem pagos do mundo se enfrentam novamente pela Champions League nesta quarta-feira (19). No primeiro confronto, a equipe comandada por Ancelotti levou a melhor e venceu de virada por 3 a 2. Dessa forma, a equipe de Guardiola precisa vencer com um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.