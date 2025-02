Wendell é relacionado e pode fazer sua estreia pelo São Paulo contra a Ponte

Lateral realizou preparação individual para recuperar ritmo de jogo e deve ficar no banco tricolor contra a Macaca

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (19) para encarar a Ponte Preta, no Morumbis. Já classificado, o Tricolor vai para o confronto com uma novidade. Pela primeira vez, o lateral-esquerdo Wendell está relacionado para a partida.

O jogador não entra em campo desde 20 de outubro do ano passado, quando jogou por 20 minutos pelo Porto. Para recuperar o ritmo de jogo, o lateral realizou uma pré-temporada a parte. Por conta disso, o São Paulo não tem pressa, já que também conta com Enzo Díaz, outro reforço para a temporada que vem de boas atuações. Além disso, o Tricolor conta com Patryck, que vem sendo o reserva imediato neste momento.