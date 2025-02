Wagner Leonardo cita inspiração em ídolos do Grêmio: ’Preciso aprender com eles’

O Grêmio apresentou o zagueiro Wagner Leonardo, no CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (18). O defensor vai utilizar a camisa 3 e assinará contrato até o final de 2028. O jogador expôs que já teve um contato com Kannemann, um atleta simbólico do Imortal. Ele também admitiu inspiração no argentino e sua antiga dupla histórica na equipe, Pedro Geromel.

“Estou muito feliz e honrado em estar vestindo essa camisa. Quando eu cheguei aqui, eu e o Kannemann tivemos uma boa conversa, quero muito poder encontrar o Geromel também. Preciso aprender com eles o que fizeram no dia a dia. Sei da minha responsabilidade e da minha personalidade, sei o que posso entregar com essa camisa. Respeito muito o que o Geromel fez, ele e a dupla com o Kannemann. São grandes pessoas e grandes ídolos dentro do clube”, relatou o novo zagueiro do Tricolor Gaúcho.