Vasco sonda Pedrinho, ex-Corinthians e Atlético-MG, na reta final da janela

Depois de um pedido do técnico Fábio Carille, Cruz-Maltino entra em contato com atacante, do Shakhtar Donetsk, para reforçar sistema ofensivo / Crédito: Jogada 10

Na reta final da janela de transferências, o Vasco segue em busca de reforços para o sistema ofensivo. Com isso, o clube carioca fez contato com o atacante Pedrinho, ex-Corinthians e Atlético-MG, que atualmente defende as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação é do canal “Atenção, Vascaínos”. O nome do jogador surgiu por meio de um pedido do técnico Fábio Carille. Afinal, os dois trabalharam juntos no Timão, e o treinador também tentou levá-lo para o Santos no ano passado.

No momento, o Cruz-Maltino vê como prioridade a chegada de pontas para fortalecer o sistema ofensivo. Diante disso, o clube está próximo de anunciar Benjamín Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia, e Loide Augusto, atacante angolano que defende o Alanyaspor. Além disso, existe uma negociação com Nuno Moreira, do Casa Pia, porém existem outros clubes interessados no português.