Tocantinópolis x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

O Atlético-MG visita o Tocantinópolis nesta terça-feira (18), às 18h (de Brasília), no Estádio João Ribeiro, em Tocantins, pela primeira rodada da Copa do Brasil de 2025. Assim, já com vantagem de dois gols na semifinal do Campeonato Mineiro, o Galo chega embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada. Por outro lado, o Verdão tem apenas quatro partidas no ano e vem de derrota para o Bela Vista em seu último confronto. Confira as principais informações da partida.