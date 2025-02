The Strongest x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Bahia enfrenta o The Strongest nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles Stadium, em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. Garantido nas semifinais do Campeonato Baiano e líder do Grupo B na Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço tem apenas uma derrota no ano. Além disso, chega para buscar uma vaga no torneio continental com três vitórias consecutivas. Por outro lado, os bolivianos ainda não disputaram jogos oficiais na temporada. Confira as principais informações do duelo.

Este jogo terá uma cobertura completa da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão com o tradicional Pré-jogo, a partir das 18h30.