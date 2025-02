São Raimundo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal inicia sua trajetória na Copa do Brasil com atenções divididas na preparação para as semifinais do Estadual / Crédito: Jogada 10

O Grêmio vai fazer a sua estreia na Copa do Brasil em confronto com o São Raimundo, de Roraima, nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília). O embate será válido pela primeira fase do torneio e ocorre no Estádio Flamarion Vasconcelos, também conhecido como Canarinho, em Boavista, a capital roraimense. Diferentemente das edições anteriores, houve uma modificação no regulamento da Copa do Brasil de 2025. Com isso, a classificação ocorre em jogo único e o clube que está melhor posicionado no ranking da CBF não tem mais a vantagem do empate. Portanto, se houver empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida em disputa de pênaltis.

Onde assistir A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Como chega o São Raimundo O Tufão da Colina vai para somente o seu quarto compromisso na temporada, ou seja, em um ritmo mais lento que o Imortal. Isso porque o Campeonato Roraimense ainda não começou, pois houve adiamento dos jogos. Até aqui, a equipe somente disputou a Copa Verde, torneio em que demonstra bom rendimento. Afinal, o São Raimundo venceu o Trem do Amapá, depois empatou com o Remo e surpreendeu o adversário nos pênaltis. Por último, levou a melhor sobre o Amazonas e se classificou para a quarta fase. Como chega o Grêmio O Imortal não teve esforço no Campeonato Gaúcho e assegurou sua classificação antecipada para a fase de mata-mata do torneio, além de ser dono do melhor ataque da competição. Assim, o Grêmio viaja para o duelo com o São Raimundo com as atenções divididas nas semifinais do Estadual. Nesta etapa, vai enfrentar o Juventude em dois jogos.