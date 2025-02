São Paulo x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara a Ponte Preta nesta quarta-feira (19/02), às 19h30, no Morumbis, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor, já classificado, pode garantir a liderança do Grupo C em caso de vitória e garantir o mando de campo nas quartas de final. Já a Macaca precisa somar três pontos para seguir na zona de classificação para o mata-mata e se distanciar do Palmeiras, que está na cola para roubar a vaga do time campineiro.

Como chega o São Paulo

O Tricolor já está nas quartas de final do Paulista, mas ainda tenta assegurar a liderança do Grupo C. Contudo, o técnico Luis Zubeldía deve preservar seus principais jogadores neste duelo, após escalar os titulares em três partidas seguidas no Paulistão. Os desfalques ficam por conta de Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young, todos no departamento médico. Além disso, o atacante Ferreira também segue tratando uma lesão e deve seguir fora. Zubeldía, com três cartões amarelos está suspenso. Assim, Maxi Cuberas vai comandar a equipe no banco de reservas. Por fim, a expectativa fica por conta da estreia do lateral-esquerdo Wendell, que vem treinando com seus companheiros e pode ganhar seus primeiros minutos no São Paulo.

Como chega a Ponte Preta

SÃO PAULO X PONTE PRETA

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data e horário: 19/2/2025

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla e Marco Antônio; Erick, Matheus Alves e Lucas Ferreira; André Silva (Ryan Francisco). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Maguinho, Sergio Raphael, Vicente Concha, Artur; Emerson Santos, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Victor Andrade, Jean Dias e Danrlei. Técnico: Alberto Valentim

Árbitro: (Não informado)

Assistentes: (Não informado)

VAR: (Não informado)