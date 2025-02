Real Madrid x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes do futebol europeu lutam por uma vaga nas oitavas de final. Em casa, clube merengue conta com vantagem do empate / Crédito: Jogada 10

O grande duelo desta fase de playoffs da Champions acontece nesta quarta-feira (19). Real Madrid e Manchester City se enfrentam às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, no jogo de volta desta fase decisiva. O clube merengue conquistou um ótimo resultado ao vencer os ingleses por 3 a 2, de virada, fora de casa, e conta com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Como chega o Real Madrid O time merengue está com uma grande vantagem para buscar a classificação. Isto porque a vitória por 3 a 2 em Manchester garante ao Real Madrid a vantagem do empate para avançar de fase. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti tem novidades na lista de relacionados para o jogo contra o City. David Alaba, Rudiger e Lucas Vázquez, recuperados de lesão, estão de volta e devem começar a partida no banco de reservas. Contudo, Carvajal e Militão seguem lesionados e desfalcam o time nesta quarta-feira.

Como chega o Manchester City Por outro lado, o City precisa da vitória fora de casa para seguir com chances de classificação. Nem mesmo ambos os gols marcados por Haaland no Etihad Stadium foram suficientes para evitar a derrota para o Real. Assim, o time inglês precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para seguir vivo na Champions, sem a necessidade da prorrogação. Além disso, o técnico Pep Guardiola terá um desfalque de última hora para o duelo no Santiago Bernabéu. Trata-se do defensor Akanji, que vai passar por cirurgia e desfalca o City neste duelo decisivo. Assim, ele se junta a Oscar Bobb e Rodri no departamento médico do clube. Por fim, Aké e Jack Grealish aparecem como dúvida.