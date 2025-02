Membros da comissão técnica da Seleção acompanham treino de Neymar no Santos

Camisa 10 do Peixe é observado, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, e pode ser convocado para os próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias

O treino do Santos, nesta terça-feira (18), contou com a presença de dois membros da comissão técnica da Seleção. A intenção da dupla é monitorar e entender a evolução física de Neymar. Na atividade no CT Rei Pelé, o preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos observaram a atividade do jogador.

Recentemente, o técnico Dorival Júnior e Lucas Silvestre estiveram presentes no jogo do Santos para ver a atuação do camisa 10. Neymar deve ser convocado para os próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.