Médica do Corinthians compara lesões em grama natural e sintética

Dra. Ana Carolina Côrte se manifestou nas redes sociais sobre o assunto que está movimentando o futebol brasileiro: grama natural x sintética / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (18), jogadores do futebol brasileiro se uniram em manifesto pedindo o fim da grama sintética nos estádios. Assim, a chefe do departamento médico do Corinthians, Dra. Ana Carolina Côrte, se manifestou sobre o assunto ao apresentar um estudo sobre o tema em suas redes sociais. A profissional apresentou um estudo da Uefa, que durou 18 anos, e concluiu que as lesões sofridas na grama sintética tendem a ser mais graves que na grama natural.