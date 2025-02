Mãe pede prisão de agressores do filho deficiente após jogo da La Liga: ‘Desejo o pior’

Dois torcedores com deficiência foram agredidos após o empate por 1 a 1 entre Villarreal e Valencia pela La Liga no último sábado (15). A mãe de uma das vítimas, usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso.

“Eles não têm justificativa alguma para terem feito o que fizeram. Não é justificativa para o futebol, nem para nenhum outro esporte. Porque você gosta de uma coisa e eu gosto de outra, você não pode sair matando pessoas. Como mãe, eles merecem o pior. Para mim, isso não é um castigo. Eles merecem uma pena de prisão. Não sei o que eu faria, porque se me pegassem naquele momento, não sei o que faria com eles. Eu os enterraria em cal se necessário. É uma raiva enorme”, disse.