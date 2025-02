Jordana acusa Allan, do Flamengo, de não pagar pensão aos filhos: ‘Diz que está apertado’

Uma publicação compartilhada por JORDANA HOLLEBEN (@jordanaholleben)

Cortes financeiros

O início do processo de divórcio ficou marcado por rumores de certo alvoroço por parte do jogador do Flamengo. O meia queria, por exemplo, quer que Holleben deixasse a mansão para retornar a Porto Alegre com os filhos. Ela, em contrapartida, não cogitou deixar o Rio de Janeiro.

Ciente da postura irredutível de Jordana, que se dizia adaptada ao Rio, Allan demitiu a equipe de funcionários que trabalhava na mansão e reduziu a quantia da ‘mesada’ dada aos custos da casa.

Medida protetiva contra Allan

Após garantir medida protetiva contra o ex-marido, a influencer publicou uma longa nota de esclarecimento relatando, em tom de desabafo, os abusos que sofria. No Boletim de Ocorrência do 31º BPM consta que o volante ‘invadiu’ a mansão, “a empurrou e retirou as crianças, sem combinado prévio”.

“(…) Na semana passada, não tive outra escolha senão pedir uma medida protetiva contra a pessoa com quem estive desde os 17 anos. Mas, como mencionei, hoje escrevo com o coração fortalecido. Recebi a confirmação de que nós, mulheres, não estamos sozinhas. Que temos, sim, força necessária para romper com anos de abuso psicológico, agressões verbais e não aceitar qualquer tipo de violência”, dizia um trecho.

