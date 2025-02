Jogadores do Fluminense apoiam Thiago Silva em manifesto contra gramado sintético

Uma publicação compartilhada por Thiago Silva (@thiagosilva)

Polêmica e resposta alviverde

Atualmente, muitos estádios relevantes contam com o gramado sintético. São os casos do Allianz Parque, do Palmeiras, da Ligga Arena, do Athletico-PR, do Nilton Santos, do Botafogo, da Arena MRV, do Atlético-MG, além do Pacaembu, estádio municipal em São Paulo.

O clube paulista emitiu uma nota oficial, na tarde desta terça-feira (18/02), posicionando-se sobre o assunto. Assim, o Verdão utiliza campo artificial no Allianz Parque, desde 2020, e defendeu as instalações e a condição da grama do local.

No comunicado, o Alviverde também citou um estudo publicado na revista inglesa The Lancet Discovery Science, que aponta que “a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais”. Além disso, o Palmeiras fala que é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos.

