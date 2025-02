Ícaro, o Mini Arias, entra em campo com o ídolo no jogo do Fluminense

“Eu vou entrar em campo com o Arias e ele disse que eu vou ganhar uma bola se eu dançar. Estou muito animado”, disse Ícaro enquanto demonstrava o tamanho de sua empolgação com muitos sorrisos e estripulias.

De mãos dadas com Arias, que completou 200 jogos com a armadura tricolor, o pequeno tricolor adentrou o gramado do Maracanã e, na sequência, reencontrou a família para acompanhar o confronto com o Nova Iguaçu, pelo Carioca.