Haaland exibe primeira compra milionária após renovação histórica com o City

Atacante renovou vínculo com o clube inglês até 2034; Salário do norueguês também aumentou com novo contrato

Erling Haaland, um dos grandes nomes do futebol mundial e uma das estrelas do Manchester City fez um investimento milionário após sua renovação com o clube inglês no mês passado. Recentemente, ele foi visto deixando os treinos pelo clube inglês em uma Porsche 911 GT3 laranja.

O novo veículo do atacante, portanto, é avaliada em 200 mil euros, ou seja, algo em torno de R$1 bilhão. Aliás, é o segundo Porsche mais caro do mercado, atrás do 911 S/T.