Fortaleza x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Leões se enfrentam na capital cearense em partida que pode valer a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

O Leão baiano ainda não sabe o que é perder no torneio e lidera o Grupo A, com sete pontos. Já os donos da casa tiveram um tropeço indesejado contra o Altos na última rodada e querem voltar ao topo da chave.

Fortaleza e Vitória realizam mais um confronto de clubes da Série A da Copa do Nordeste na noite quarta-feira (19), às 21h30. O Tricolor recebe o Rubro-Negro no Castelão em confronto válido pela segunda rodada da competição.

A partida terá transmissão para todo o Brasil no canal fechado ESPN 4, pelo Premiere, em sistema Pay-per-view. Além disso, será possível acompanhar o duelo pela TV Aberta no SBT, em afiliadas na região Nordeste.

Como chega o Fortaleza

Depois de duas derrotas consecutivas, o Leão teve uma semana de folga para buscar a reabilitação na Copa do Nordeste. Para a partida, Vojvoda não contará com o volante Emmanuel Martínez, que pode ser substituído por Lucas Sasha ou Zé Welison. Além disso, o treinador ainda possui algumas dúvidas para fechar o time. Na defesa, Titi disputa a posição com David Luiz, que reencontra seu ex-clube pela primeira vez com a camisa tricolor.

Como chega o Vitória

Ainda invicto na Copa do Nordeste, o Leão tenta manter o bom desempenho no torneio. Ainda sem vencer fora de casa, Carpini pode repetir a escalação com três zagueiros, que jogou na estreia contra o CRB. Já Matheusinho e outros jogadores poupados contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano, devem retornar ao time titular.

FORTALEZA X VITÓRIA

Copa do Nordeste – segunda rodada

Data e horário: 19/2/2025, às 21h30

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Titi (David Luiz) e Diogo Barboza; Pol Fernández, Lucas Sasha (Zé Welison) e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Lucas Halter e Hugo; Baralhas, Ronald e Matheusinho (Wellington Rato); Gustavo Mosquito (Edu), Lucas Braga e Fabri (Janderson). Treinador: Thiago Carpini.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

VAR: Paulo Silvio dos Santos (CE)