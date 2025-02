Ex-Flamengo faz declaração polêmica sobre gramado sintético: ‘Ortopedista gosta’

Maestro Júnior, durante sua participação no 'Seleção SporTV', ressaltou as diferenças entre grama natural e sintética

Em sua participação no “Seleção SporTV”, afinal, o ex-atleta destacou as grandes diferenças entre os tipos de gramados e questionou a motivação por trás da escolha do sintético.

O futebol brasileiro foi dominado por um grande debate: o uso da grama sintética . Vários atletas se uniram para criticar o tipo de gramado, com destaque para Neymar, Lucas Moura, Thiago Silva e outros, que iniciaram uma campanha contra a grama artificial. Ex-jogador do Flamengo, Júnior também deu sua opinião sobre o tema.

“Em outros países, onde enfrentam problemas com o inverno, os gramados estão sempre em boas condições, e são naturais. Não gosto quando a porcentagem do sintético é maior do que a do natural. Quem já jogou sabe a diferença. Tenho um amigo que sempre diz: ‘Quem gosta de gramado sintético é ortopedista'”, afirmou.

Júnior, aliás, também enfatizou a importância de os atletas se unirem em torno dessa causa.

“Quantas intervenções cirúrgicas acontecem por causa desse tipo de gramado? Lesões no cruzado, no menisco, entre outras. Isso, quem gosta, são os ortopedistas. Vejo aqui no Brasil que, infelizmente, a tendência é que o uso do sintético aumente. Os jogadores precisam se unir mais. Se tivessem um sindicato forte, teriam mais voz”, concluiu.

Atualmente, diversos estádios importantes adotam gramados sintéticos, como o Allianz Parque, do Palmeiras, a Ligga Arena, do Athletico-PR, o Nilton Santos, do Botafogo, a Arena MRV, do Atlético-MG, e o Pacaembu, o estádio municipal de São Paulo.