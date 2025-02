Evander, alvo do futebol brasileiro, muda de clube na MLS

De acordo com informações da própria franquia que adquriu o jogador, o custo da transação pode ficar ainda maior. Isso porque existem metas esportivas nos termos do negócio que podem render mais 150 mil dólares (R$ 856,4 mil) a representação de Portland. Além disso, o Timbers também manteve um percentual pensando em venda ou troca futura de Evander.

Em relação aos termos do contrato, a validade inicial vai até 2027. Entretanto, existe uma cláusula de renovação automática onde o término do acordo se estende até 2028.

“Estou muito feliz e ansioso pelo início da temporada. Quando recebi o vídeo do estádio, das instalações de treinamento e também de todos os torcedores, fiquei ainda mais animado para fazer parte da equipe e do clube. Estou ansioso para me encontrar com os torcedores. Estou aqui para ajudar, dar o meu melhor pelo clube e, assim espero, conquistar títulos”, disse o meio-campista formado no Vasco.

Conturbado fim de ciclo

O movimento do atleta brasileiro encerra um ciclo no Portland Timbers de sucesso dentro do campo, mas com uma reta final tensa na relação entre atleta e diretoria.