Estrela do OnlyFans fecha ‘patrocínio master’ com time de futebol

A modelo Belle Grace assinou um contrato inédito no futebol inglês para se tornar patrocinadora máster do Supporting Charities FC, uma equipe amadora local. Famosa na plataforma ‘OnlyFans’, a criadora de conteúdos sensuais terá seu nome estampado no uniforme do time que disputa competições com o objetivo de arrecadar fundos para instituições de caridade.

“Estou usando meu sucesso para retribuir. Estamos falando de mais do que apenas dinheiro, estamos falando sobre fazer diferença”, celebrou a modelo. O Supporting Charities FC possui um time formado por ‘atletas-celebridades’, com ex-jogadores profissionais e atores em seu plantel.