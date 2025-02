Endrick quer deixar o Real Madrid para jogar Copa, diz jornal

Pouco aproveitado no Real Madrid, Endrick pensa em buscar um novo rumo. De acordo com o jornal espanhol “As”, o atacante não descarta se transferir para ganhar mais minutos e buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira.

Segundo o veículo, Endrick se tornou “invisível” para o técnico Carlo Ancelotti nos últimos meses. No time espanhol, ele enfrenta dura concorrência com Kylian Mbappé, Vini Jr e Rodrygo por uma vaga no time titular.