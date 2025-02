El Nacional x Barcelona: onde assistir, escalações, arbitragem

Noite de clássico equatoriano na Libertadores. Nesta quarta-feira, 19/2, às 21h30 (de Brasília), em Quito, o El Nacional recebe o Barcelona de Guayaquil. O time da casa (quarta maior torcida do país e um dos dois grandes da capital) eliminou o Blooming em mata-mata dramático e decidido nos pênaltis. Mas terá dureza. O Barcelona é o time (disparado) de maior torcida, faz a sua estreia e conta com elenco forte. Buscará a vitória para ir à forra do último encontro das equipes> vitória do Nacional por 3 a 0. Mas o que pode complicar ainda mais para o time visitante é a altitude (2.850 metros). Afinal, Guayaquil fica a nível do mar.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).