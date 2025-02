Club Brugge surpreende a Atalanta e avança às oitavas da Champions League

Com uma atuação consistente e equilibrada, o Club Brugge bateu a Atalanta por 3 a 1, no Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA), e garantiu uma vaga nas oitavas da Champions League. Talbi (2) e Jutgla, ainda no primeiro tempo, foram eficientes e colocaram a equipe belga na próxima fase da competição continental. Na etapa final, os donos da casa descontaram com Lookman, mas não foi suficiente.

No jogo de ida, o time belga venceu por 2 a 1 e já contava com uma boa vantagem. Agora, a equipe enfrenta Lille ou Aston Villa, sendo que o adversário será definido por sorteio.