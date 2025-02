Botafogo está satisfeito com saldo da janela, mas ainda monitora oportunidades

Apesar de entender que não há mais lacunas para preencher, Alvinegro negocia com paraguaio Jesús Medina e observa atentamente o mercado / Crédito: Jogada 10

Com a proximidade do fim da janela de transferências, o Botafogo está satisfeito com as movimentações que fez para fortalecer o elenco neste primeiro semestre. Assim, a chegada de um outro atacante para disputar posição dependerá exclusivamente de oportunidades de mercado. A informação é do portal “ge”. Afinal, o titular absoluto da posição é Igor Jesus, que se destacou na última temporada e chegou a defender as cores da Seleção Brasileira. Para a reserva, Rwan Cruz chega para ser opção, Na ponta, o clube tem negociações em andamento com o paraguaio Jesús Medina, do Spartak Moscou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rwan, que veio do Ludogorets, estreou contra o Boavista. Antes da passagem pela equipe da Bulgária, o jogador esteve no Santos e no Vasco. O clube carioca já observava o atacante bem antes de selar o acordo e conta com o apoio do scout do Lyon, que também o acompanhou de perto.