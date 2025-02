Aston Villa x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

O Liverpool lidera com 60 pontos, sete à frente do vice-líder Arsenal. Já o Aston Villa deu uma rateada nas últimas quatro rodadas (três empates e uma derrota) e caiu na tabela. Tem 38 pontos, em nono lugar, e espera a reação.

Em jogo antecipado da 29ª rodada do Campeonato Inglês (a próxima é a rodada 26), o Aston Villa recebe, no Villa Park, nesta quarta-feira, 19/2, o atual líder da competição, Liverpool. O duelo começa às 16h45 (de Brasília) e promete ser um dos melhores, já que o Aston é forte em casa e faz boa campanha. Já o Liverpool dispensa comentários: campanha fantástica na Premier League, na Champions, e com Salah, em grande fase e cotado para melhor do mundo neste ano.

Como chega o Aston Villa

A maior ausência no time de Unai Emery é o zagueiro Boubakar, que saiu machucado no jogo do fim de semana passado contra o Ipswich. Sem ele, Mings, seu substituto natural, herda a posição. E isso é uma boa notícia. Mings vinha reclamando de dores no joelho e tinha perdido algumas partidas, mas treinou e está 100% recuperado. No ataque, Rashford, recém-contratado pelo Manchester United, será a referência na área.

Como chega o Liverpool

Szoboszlai é a principal dúvida do técnico Arne Slot. O jogador não está 100% recuperado e sente dores musculares. Com isso, Curtis Jones, que volta de suspensão, deve começar a partida. Gakpo, que poderia voltar ao ataque, deve ficar como opção no banco. Assim, Darwin Núñez ganha uma chance. Será municiado pelo trio Salah, Jones, Díaz; Núñez.

ASTON VILLA X LIVERPOOL

Jogo antecipado da 29ª rodada da Premier League