Árbitro polêmico é afastado na Espanha por denúncia de conflito de interesses

Juiz causou polêmica no futebol espanhol por sua atuação no jogo entre Real Madrid e Osasuna. Acusação envolve desrespeito ao código de ética

Detalhes das queixas

As denúncias se apoiam na possível conexão de José Luis Munuera Montero com a empresa “Talentus Sport”. Afinal, ele supostamente seria o proprietário da companhia, que tem relações profissionais com a La Liga, a Uefa, a Federação Espanhola e clubes como Manchester City, Aston Villa e PSG.

Após a repercussão das acusações, Manuera Montero excluiu todos os registros que o ligavam a “Talentus Sport”. Um exemplo disso foi a citação da empresa em seu perfil no LinkedIn, que o juiz também apagou. A denúncia se baseia em um possível desrespeito ao código de ética pelo qual árbitros e dirigentes se orientam.

Os juízes precisam assinar contratos de exclusividade como uma das exigências. Tal cenário não impossibilita que sejam donos de ações de empresas. O inquérito tem como foco averiguar se houve uma incompatibilidade, já que ocorreu a concordância com a modificação nos estatutos da federação, na última assembleia em 10 de fevereiro. A alteração impede que os personagens do muno do futebol não podem ter relações comerciais com a entidade que gerencia o futebol na Espanha.