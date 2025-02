Vasco formaliza proposta por Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal

Cruz-Maltino tenta comprar os direitos econômicos de jogador, de 25 anos, para reforçar o sistema ofensivo para a temporada de 2025 / Crédito: Jogada 10

O Vasco segue no mercado na busca por reforços para qualificar seu elenco. Nesse sentido, o clube carioca formalizou uma proposta ao Casa Pia, de Portugal, pelo meia-atacante Nuno Moreira. O intuito do Cruz-Maltino é a compra dos direitos econômicos do português, de 25 anos. Cabe destacar que o executivo de futebol Marcelo Sant’Ana está na Europa e aguarda uma resposta dos portugueses. O jogador, portanto, é mais um nome que a diretoria busca para o setor ofensivo, após se aproximar de Benjamín Garré e Loide Augusto.

Revelado pelo Sporting, de Portugal, o atleta disputou 38 jogos com a camisa do Casa Pia, com 11 gols e seis assistências. Na atual temporada, ele estufou a rede em nove oportunidades e fez um hat-trick na goleada por 5 a 0 sobre o Amora FC, em outubro do ano passado, pela Taça de Portugal.