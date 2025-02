Vasco divulga relacionados para jogo pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino contará com retornos de Jair e Rayan; atacante, enfim, poderá estrear na temporada pelo Gigante

Sem tempo para lamentar a derrota para o Flamengo, no último sábado (15), pelo Carioca, o Vasco já divulgou nesta segunda-feira (17) os relacionados para o importante duelo contra o União-MT, em sua estreia na Copa do Brasil. O jogo único se dará nesta terça-feira (18), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), às 21h30 (de Brasília), e vale classificação para a segunda fase da competição.

A lista consta, aliás, com dois retornos, sendo um deles bastante esperado. O atacante Rayan, campeão sul-americano sub-20 com a Seleção Brasileira no último domingo (16) já está disponível a estrear na temporada pelo Vasco. Além dele, Jair, fora contra o Flamengo, está de volta à lista.