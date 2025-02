Saiba os planos do Flamengo para Lorran após negociação frustrada

O Flamengo estava perto de concretizar a venda do atacante Lorran ao CSKA Moscou (RUS). No entanto, o clube russo não enviou o documento e, por isso, ele não embarcou na manhã deste domingo para o país. Horas depois, o Rubro-Negro recebeu o documento do fim das negociações. Agora, o jogador retorna ao Ninho do Urubu para cumprir seu contrato e pode ganhar oportunidade novamente no time principal.

De acordo com o “Uol”, Lorran não deve ser aproveitado nesse primeiro momento no time profissional. O jovem está fora dos planos do técnico Filipe Luís e, por enquanto, está treinando no sub-20.