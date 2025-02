Ronaldo Fenômeno elege piores companheiros de Seleção e Real Madrid: ‘doído com a bola’

Ídolo do futebol brasileiro, o astro ainda brincou ao dizer que o de 'menor capacidade técnica' do Brasil "roubava dez bolas e entregava nove"

Primeiro, Ronaldo fez menção honrosa a Zidane, algoz do Brasil em duas Copas, como o melhor jogador com quem atuou em clube. Fenômeno seguiu a resposta e, após breve titubeada, citou o atleta antagônico ao francês durante sua carreira.

Ronaldo Fenômeno evidenciou o entrosamento que ainda possui com Romário durante entrevista ao ‘De Cara com o Cara’, no Youtube . Segundo convidado do quadro no canal do Baixinho, o ídolo nacional abriu o jogo com o ex-companheiro e não fugir nem mesmo das perguntas comprometedoras. Como, por exemplo, os piores jogadores que atuou junto na carreira.

“Tem muito [jogador ruim]. Mas teve um no Real Madrid que parecia piada. O Gravesen, um meio-campo, dinamarquês. Um cara até legal para caramba, gente boa, mas… Pouco tempo atrás, ele ganhou um torneio de pôquer de 50 milhões de dólares, alguma coisa assim. Mas no futebol, era muito ruim. Ele marcava, dava porrada pra cacete”, respondeu.

Bobo nem nada, Romário aproveitou a deixa do astro para limitar o questionamento à Seleção Brasileira. O Baixinho não quis se referir ao ‘pior jogador’, mas ao que possuía ”menos capacidade técnica” com quem atuou na Canarinho.

‘De Cara com o Cara’: Ronaldo Fenômeno

O ex-camisa 9 da Seleção participou do quadro como segundo convidado, após o sucesso da entrevista com Neymar no mês passado. Desta vez, o bate-papo de pouco mais de uma hora abordou temas como a candidatura à CBF, a necessidade de um técnico estrangeiro e bastidores inéditos de Copa do Mundo.

Patrocínio da ‘Romário TV’

A Umbro firmou parceira com a Romário TV, no Youtube, nas últimas semanas. Agora o canal estampa a marca em seus perfis oficiais e em ações da plataforma, bem como ocorre com a ‘SuperBet’.

”Temos uma grande satisfação de fazer parte do canal do Romário. Um jogador histórico para o futebol que nos trouxe tantas alegrias, como título da Copa do Mundo de 1994. Naquele ano, fizemos história ao patrocinar a Seleção que ergueu o tetracampeonato, e 31 anos depois, estamos juntos novamente na RomárioTV”, celebrou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.