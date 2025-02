Palmeiras se complica por vaga no mata-mata do Paulistão. Veja cenários

Verdão é o terceiro colocado do Grupo D e precisa secar São Bernardo e, principalmente a Ponte Preta, para seguir no sonho do tetra

O Palmeiras ficou no empate sem gols com o São Paulo neste domingo (16/02), no Allianz Parque e se complicou no Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira foi aos 17 pontos e segue na terceira colocação do grupo. Assim ainda precisa secar dois adversários para chegar no mata-mata do Estadual.