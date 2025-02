Palácio, brindes Chanel e Jorge Ben: a festa de quase meio milhão de Memphis Depay

Memphis Depay comemorou seu aniversário de 31 anos com uma festa de luxo na madrugada de quinta para sexta-feira (14), no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O jogador do Corinthians fez questão de convidar, além de todos os jogadores do elenco, os funcionários que trabalham no Timão.

O local escolhido para o evento tem diárias que podem custar até R$100 mil. Aliás, ao todo, Depay desembolsou quase R$400 mil para realizar sua festa de aniversário.