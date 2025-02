Novo atacante do Grêmio estipula prazo para estrear na Copa do Brasil

O atacante Cristian Olivera indicou que já está apto a fazer sua estreia pela camisa do Grêmio já no próximo compromisso. Afinal, em entrevista à rádio uruguaia “El Espectador”, o jogador esclareceu que está em boas condições físicas. Desta forma, fica disponível ao treinador Gustavo Quinteros para estreia do Imortal na Copa do Brasil em duelo com o São Raimundo, de Roraima.

O bom condicionamento físico do atleta se explica porque ele realizava a pré-temporada normalmente com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Entretanto, não participou dos amistosos exatamente pela possibilidade de saída. O Tricolor Gaúcho inicia sua viagem para Boa Vista, em Roraima, nesta terça-feira (18). Até porque o confronto está marcado para o dia seguinte com o Tufão da Colina, às 19h30, no Estádio Canarinho, na capital roraimense.

Se Olivera atuar no embate com o São Raimundo, ele vai fazer a sua estreia com menos de uma semana como jogador do Grêmio. Isso porque ele desembarcou em Porto Alegre, na última sexta-feira (14). O uruguaio realizou treinamentos no final de semana com parte do elenco. No caso, os demais jogadores que não viajaram à Erechim para o duelo com o Ypiranga pela oitava e última rodada da fase de grupos do Estadual.

Uruguaios no elenco do Grêmio auxiliam o atacante na ambientação

Cristian relatou que seus compatriotas e companheiros no grupo gremista estão lhe ajudando no processo de adaptação ao novo país. Tanto o centroavante Arezo como o meio-campista Carballo, que está no New York Red Bulls por empréstimo, mas ainda pertence ao Imortal.