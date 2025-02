Neymar segue no Santos após junho? Com a palavra, o craque

Após jogo na Vila, Ney foi questionado sobre as declarações de seu pai, de que o projeto dele no clube é bem mais do que 5 meses de contrato

A possível permanência de Neymar no Santos após 30 de junho – quando se encerra o atual vínculo do atacante – é um assunto que sempre causa discussão. E Neymar Pai, que cuida de todos os negócios envolvendo o filho, atraiu os holofotes ao dizer, em entrevista à TNT Sports, que o projeto do filho no Peixe “vai além dos cinco meses de contrato”.

A declaração foi antes do jogo em que o Santos derrotou o Água Santa por 3 a 1, numa Vila Belmiro lotada, neste domingo (16/2). Na partida, Neymar abriu o placar e contribuiu em muito com o placar favorável. Assim, elevou ainda mais as expectativas dos torcedores, que esperam que o craque estique o período em sua casa de origem.