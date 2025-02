Michael tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo

O Flamengo informou, na tarde desta segunda-feira (17), que o atacante Michael está com lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador fez exame de imagem, nesta segunda-feira (17) e já iniciou tratamento com o departamento médico. Sendo assim, ele será desfalque do time para os próximos jogos do Campeonato Carioca.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Michael partiu correndo para o ataque. Logo na sequência, ao disputar jogada dentro da área com o zagueiro Victor Luis, do Vasco, o atacante do Flamengo sentiu fortes dores na coxa. Dessa forma, o camisa 30 precisou dar lugar a Everton Cebolinha.