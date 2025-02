Jogadores do Cruzeiro justificam desempenho com as trocas de treinadores

O Cruzeiro chegou a fevereiro com um desempenho abaixo das expectativas. A equipe tem enfrentado dificuldades nas partidas, e isso tem se tornado cada vez mais evidente. Após o empate por 1 a 1 com o América, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, no Mineirão, os jogadores apontaram que as constantes trocas de treinadores têm afetado negativamente o desempenho do time.

O atacante Dudu destacou que os atletas ainda buscam um melhor entrosamento em campo.