Ingressos para duelo entre Uruguai e Argentina se esgotam em quatro horas

Clássico do futebol sul-americano terá maciça presença de público no Centenario / Crédito: Jogada 10

Na volta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em março, um clássico do futebol sul-americano dará o tom da 13ª rodada. A saber, trata-se do lendário confronto entre Uruguai e Argentina, no dia 21 do próximo mês, no Estádio Centenario.

Não por acaso, no intervalo de apenas quatro horas, todos os ingressos colocados à venda para o jogo se esgotaram. Com isso, as dependências do palco do confronto, em Montevidéu, vão receber cerca de 60 mil pessoas.