Ídolo do Barcelona é investigado em processo referente a Supercopa da Espanha

O ex-jogador tem depoimento marcado para o dia 14 de março, mas ele foi formalmente indiciado por irregularidades em maio do ano passado, incluindo uma comissão anual de 4 milhões de euros.

Vale ressaltar que Piqué já deu uma resposta às acusações, afirmando que todas as transações foram legais e que não houve conflito de interesse.

Piqué pelo Barcelona

Ídolo no Barcelona, o jogador anunciou sua aposentadoria dos gramados em novembro de 2022, um ano e meio antes do fim do seu contrato. Ele, portanto, é um dos nomes mais vitoriosos do futebol do país e do próprio clube espanhol, onde conquistou 31 títulos, sempre como titular, e em alguns deles, como um dos pilares da equipe. Além disso, atuou 616 participações e ele é o quinto jogador com mais partidas pelo time, atrás de Messi, Xavi, Busquets e Iniesta.